Nyrkistä saaneelle kauppiaalle sataa sympatiaa, mutta myös erikoisia avuntarjouksia: rikollisjengit tarjoutuivat "ojentamaan" näpistelijöitä

Kauppias on muun muassa uhattu tappaa useampaan otteeseen. Viime perjantaina hän sai nyrkistä puuttuessaan kaljavarkaiden puuhiin.

Tapausta on ruodittu laajasti myös muissa tiedotusvälineissä. Mies kertoo, että julkisuus on poikinut runsaasti positiivista palautetta ja kannustusta. Se auttaa eteenpäin, sillä ajoittain jaksaminen on koetuksella.