Nyt katosi näkyvyys! Kuvat: Kevään ensimmäinen hernerokkasumu valtasi etelärannikon

– Tämä on kevään ensimmäinen kunnon laajamittainen sumutapahtuma. Yleensä sankka sumu tulee lämpimän ilmamassan myötä, joka tänne nytkin saapui, kertoo MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.

– Parhaat sumut syntyvät nimenomaan silloin, kun meri tai iso järvi on vielä jäässä tai lähes jäässä. Se kylmentää ilman siihen pisteeseen, että kosteus tiivistyy sumuksi, Pouta sanoo.

Vappusumu tyypillinen Helsingissä

– Esimerkiksi vappuna on tyypillistä, että sumu valtaa Helsingin keskustan, kun samaan aikaan esimerkiksi sisämaassa Vantaalla saattaa olla hyvinkin lämmintä ja kirkasta.

– Kyllä, se on ollut paikoin aika sakeaa. Sankka sumu voi aiheuttaa esimerkiksi liikenteessä vaaraa sillä tavalla, että sumussa ei tahdo erottaa edessä ajavaa autoa. Sankan sumun määritelmä on, että näkyvyys on selvästi alle sata metriä.