Nyt on arktisten lintujen muuttohuippu: Miljoonia lintuja matkaa Suomenlahtea pitkin – "Pikkulokkeja on mennyt enemmän kuin koskaan ennen"

Kiikarit ja kaukoputket kohti taivasta. Ja sieltähän hanhiparvi jo lähestyy. Virolahden kunta on Suomen parhaita paikkoja arktisten lintujen muuton seuraamiseen. Kunta sijaitsee muuttoreitillä.

– Tämä on Suomen kaakkoisin kunta ja jos vetää Pohjanmereltä suoran viivan Venäjän tundralle, se menee aika hyvin tästä Suomenlahden pohjukasta, selittää Virolahden Arktika-päivien lintuopas Jari Markkula.

Kymmenien tuhansien lintujen parvia

Parhaimmillaan taivaalla saattaa nähdä kymmeniä tuhansia lintuja yhtä aikaa. Nyt muuttavat arktiset sorsalinnut kuten mustalinnut, allit ja pilkkasiivet. Hanhien muuttokin on alkanut ja pääjoukkoja odotellaan ensi viikolla. Aurinkoisella säällä lintuja joutuu tosin katselemaan kauempaa, koska ne lentävät korkeammalla.

Monet lintuharrastajat palaavat Virolahdelle joka kevät. Lintuharrastaja Mikko Katajalle tämä on 38. vuosi.

– Aamulla oli pikkulokkeja kuten eilenkin. Pikkulokkeja on mennyt enemmän kuin koskaan ennen olen nähnyt. Tänään meni hanhia aamulla muutamia kymmeniä parvia ja vähän vesilintuja, listaa Kataja.

Isojakin parvia Kataja on nähnyt.

– Joskus olen nähnyt 15 000 sepelhanhea samassa parvessa. Ne ryömivät vettä pitkin. Tulin juuri saunasta ja ensin luulin, että on alkanut tuulemaan, mutta sehän olikin hanhiparvi, muistelee Kataja.

Arktika-tapahtuma houkuttelee 3500 kävijää

– Pikkupojasta asti olen piirtänyt ja myöhemmin alkanut maalata ja tämä maalaaminen on vienyt mukanaan. Maalaus on intohimo nykyään. Joka kerta oppii jotain uutta. Tavallaan sillä kohteella ei ole väliä. Itse maalaaminen on se juttu, pohtii Saikko.