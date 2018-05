Nyt on kuuma – 30 astetta voi mennä rikki jo maanantaina!

Toukokuun helle-ennätys on vuodelta 1984 Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että pidempiä helleputkia toukokuussa on noin kerran 10 vuodessa. – Vuonna 2010 oli toukokuussa 9 hellepäivää. Vuosina 2013 ja 2014 hellepäiviä oli 8. Ennätys on vuodelta 1984. Silloin oli toukokuussa 13 hellepäivää, Mäntykannas listaa.