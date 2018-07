Nyt on puheet pidetty! Kaikki puolueet julkistivat Porissa arvonsa – näin niitä kommentoitiin

MTV Uutiset kokosi kaikkein puheenjohtajien puheet tähän artikkeliin. Jokaisen videon lopussa on arvovaltaisen raadin arvio kyseisestä tilaisuudesta.

– Vastuu ympäristöstä ja vastuu tulevaisuudesta. On aivan selvä asia, että koko meidän päätöksenteon täytyy perustua kestävään kehitykseen. Se tarkoittaa sitä, että kaikki päätöksenteko on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Jos yksi pilari puuttuu, kaikki murtuu, Aalto kertoo teemastaan.

– Kyse on oikeudenmukaisuudesta ja siitä, miten mennään erisuuntaan siitä, miten yhteiskuntaa on kehitetty viime vuosina. Oikeudenmukaisuuteen kuuluu esimerkiksi tasa-arvo työelämässä ja muualla, Rönnholm kuvaili Rinteen puhetta aamulla.

– Reilu yhteiskunta on sellainen, että siellä saa tehdä. Saa yrittää, saa epäonnistua, saa kehittää itseään, saa mennä eteenpäin, saa jopa menestyä ja vaurastua. Mutta toisaalta reilu yhteiskunta on myös sellainen, missä saa epäonnistua, saa olla heikko, kunhan tekee sen mihin pystyy.

– Mitä se ylisukupolvisuus keskustalaisessa ajattelussa sitten tarkoittaa. Tämä lähtee perinteisestä tilanhoidonajatuksesta, että tila jätetään seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kun on itse saanut ottaa sen vastaan. Mutta ylisukupolvisuus tarkoittaa myöskin sitä, että käytännön päätöksenteossa pidetään huolta meidän eläkejärjestelmästä.

Henriksson kertoi RKP:n arvoksi vapauden. Hänen mukaansa se on kaikkein tärkein arvo.

– On hienoa, että olemme Suomessa, vapaassa maassa, mikä ei ollut 100 vuotta sitten itsestään selvyys. Sen eteen on tehty paljon uhrauksia. Vapaus on erittäin tärkeä perusarvo, sillä se antaa meille vapauden päättää elämästämme.