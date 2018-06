Nyt puhuu homokommenteista nousseen kohun keskellä oleva Aki Ruotsala: "Olen aina suhtautunut kaikkiin tasapuolisesti ja kohdellut yhdenvertaisesti"

Myös Aki Ruotsala puhuu tapauksesta omassa tiedotteessaan. Mies on saanut kohun keskellä kritiikkiä uutisesta, mutta myös positiivista palautetta.

Ruotsala kommentoi kohua mainitsemalla, että hän on aina suhtautunut ihmisiin tasapuolisesti.

– Olen aina suhtautunut kaikkiin ihmisiin tasapuolisesti ja kohdellut jokaista yhdenvertaisesti, riippumatta heidän taustastaan. Minulle jokainen ihminen on yhtä tärkeä ja yhtä arvokas. Ajatus siitä, että sanani olisivat satuttaneet ketään, on sietämätön. Olen ihmisen, lähimmäisen puolella.

Sopimuksen purkamista Ruotsala kommentoi mainitsemalla, että hänelle itselleen tärkeintä on festivaalin menestys.

– Porilaisena festivaali on jotain, mistä voi kokea ylpeyttä ja mikä rakentaa yhteenkuuluvuutta Porin kesään. Tärkeämpi, kuin yksikään yksittäinen työpaikka, on Pori Jazz missä sekä artisteilla että yleisöllä on hauskaa.