Nyt puhuu Hornetit korvaavan hävittäjähankkeen vastustaja: "Tästä on puhuttu julkisuudessa tavattoman vähän"

Puolustusvoimien mittakaavassa valtavan hankinnan kustannusarvio on 7–10 miljardia euroa.

Mielonen: "Kolme isoa ongelmaa"

– Ensimmäinen on se, etteivät hävittäjät ole oikea tapa vastata tämänhetkisiin globaaleihin ongelmiin, Mielonen sanoo.

Rahoitus herättää kysymyksiä

– Kun puhutaan näin mittavasta hankinnasta, se tarkoittaa sitä, että raha on pois jostain muualta. Kyse on yhteiskunnan voimavarojen jakamisesta, Mielonen linjaa.

Julkisuudessa on esitetty arvioita, joiden mukaan koneiden vuosittaiset kustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa. 30 vuoden elinkaarella summa olisi siis yhteensä kuusi miljardia.

Ei tarpeeksi julkista keskustelua

– Tästä on puhuttu julkisuudessa tavattoman vähän. Tietoja on tiputeltu hyvin säästeliäästi ja tarkoitushakuisesti.

Miten Hornetit korvataan?

– Tässä ajassa on sellaista, että luotetaan kauhean paljon siihen, että jos meillä on aseita, olemme turvassa. Se on täysin vanhakantainen ajattelutapa.