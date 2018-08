Nyt puhuu Touko Aallon kansalaistottelemattomuudesta parjaama Päivi Räsänen: "Vain viidesosa palautuksista on kielteisiä turvapaikkapäätöksiä"

– Kansalaistottelemattomuus on rohkeutta toimia oikeuden puolesta lakia vastaan, kun laki on väärässä, toimittaja ja aktivisti Suvi Auvinen sanoo.

Onko abortista kieltäytyminen kansalaistottelemattomuutta?



– Jos lääkärinä suorittaisin aborttia tai kirjottaisin lähetettä aborttiin, olisin osallisena elämän lopettamisesta, joka olisi vastoin kymmentä käskyä. Silloin kansalaistottelemattomuus on kristillisen vakauden pohjalta oikein, Räsänen sanoo.

Vihreiden Satu Hassin mukaan ihmisellä on mahdollisuus valikoida oma ammattinsa.

Suomalainen oikeusvaltio on kokenut kolhuja



– Suurin osa poliisin palautuksista tapahtuu rikollisten ja Dublin-sopimuksen palautusten muodossa. Vain viidesosa on kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, Räsänen sanoo.

Päivi Räsäsen mukaan vaikuttamisväylä pakkopalautuspolitiikkaan on eduskuntavaalit.

Hassin mielestä suomalainen oikeusvaltio on kokenut kolhuja erityisesti turvapaikkapäätöksiin liittyvissä asioissa.

– Jopa oikeuskansleri kritisoinut maahanmuuttovirastoa ja korkein hallinto-oikeus on todennut, että lakimuutokset ovat heikentäneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, Hassi sanoo.

Suomi palauttaa kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita Afganistaniin. Muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty on todennut, ettei maahan palauttaminen ole turvallista.

– Ranska on päättänyt, ettei he palauta ihmisiä Suomeen, etteivät he joudu Afganistaniin, Auvinen sanoo.