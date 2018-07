Nyt puhuu yritys, joka vaatii työntekijöitään allekirjoittamaan 10 000 euron salassapitosopimuksen: "Somessa asiat lähtevät hallitsemattomalle liidolle"

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Jasminin, 24, vuokratyöfirma oli kysynyt häneltä, kiinnostaisiko ottaa töitä vastaan, jos sellaisia ilmenisi. Hän vastasi kyllä ja hän sai työtarjouksen Hangon Makaronitehdas -ravintolalta.

Hän kertoi MTV Uutisten haastattelussa, etteivät haastattelussa sovitut asiat majoituksen suhteen pitäneet paikkansa. Lisäksi hänelle selvisi, että työntekijät joutuvat kirjoittamaan 10 000 euron salassapitosopimuksen, eivätkä hänen kämppiksensä suostuneet keskustelemaan paljoa työpaikasta.



MTV Uutiset soitti perheyritys CPR Finlandin toiselle omistajalle eli Merja Rahkola-Toivaselle ja kysyi, mitä mieltä hän on näistä väitteistä ja kohusta.



”Meillä käy todella paljon formulatähtiä, politiikkoja ja näyttelijöitä”



– Salassapitosopimuksella suojataan meidän reseptiikkaa ja myös meidän asiakkaita. Meillä käy todella paljon formulatähtiä, politiikkoja, näyttelijöitä – jokaista sosiaaliluokkaa. Kännykällä ei saa ottaa kuvia julkkiksista ja lähetellä niitä iltapäivälehtiin. Jos työpaikalla joku asia mietityttää, niistä saa puhua. Salassapitosopimuksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa.



Rahkola-Toivasen mukaan molemmat ravintolat ovat avoimia, joissa työntekijöille kerrotaan lähestulkoon kaikki eikä salassapitosopimus ole aiheuttanut yhtään oikeuskäytäntöä.



Palvelualojen ammattiliitto PAM:in mukaan työsuhteissa on kuitenkin lojaliteettivelvoite, joka estää paljastamasta työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia. Mitä salassapitosopimus tuo siis lisää?



– Lojaliteettivelvoite ei ole nuorille työntekijöille aina selvää. Salassapitosopimus avataan jokaiselle työntekijälle tämän kautta, jotta on selkeää, mistä on kyse ja mitä sillä tarkoitetaan. Se ei ole suuri ongelma, se suojelee kaikkia osapuolia. Ei kukaan tätä ole ikinä pähkäillyt.



Onko totta, että sopimuksen uhkasakko on määrältään 10 000 euroa?



– Ei ole tarvetta ollut sitä käyttää eikä sitä jouduta varmaan koskaan käyttämään. Henkilökunta on huolella valittu ja ryhmämme on keskiveroa nahevampaa. Jos työntekijämme kokisivat tämän epäkohdaksi, uskaltaisivat he tuoda tämän esiin.

Vaihdettiinko yrityksen nimi kohun takia?

CPR Finland oli aiemmin Juha Toivanen Oy, mutta sen nimi vaihtui viime syksynä. Samaan aikaan Helsingin Sanomat uutisoi ravintoloiden palkanmaksuun liittyvistä ongelmista ja salassapitosopimuksista.



Rahkola-Toivasen mukaan nämä eivät kuitenkaan liity toisiinsa.



– Tulkinnat ovat menneet ihan väärin. Olemme olleet vaihtamassa nimeä aiemmin, se on ollut Patentti- ja Rekisterihallituksessa pidempi prosessi.



Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan pyyntö nimenvaihdosta on saapunut heille 30. lokakuuta ja se on kirjattu järjestelmään 11. marraskuuta.



Helsingin Sanomat julkaisi juttunsa 6. marraskuuta.

Jasmin myös kertoi, että hänelle oltiin luvattu omakotitalosta joko oma huone tai yhden henkilön kanssa jaettava huone.

Näin ei kuitenkaan ollut, vaan kyseessä oli kerrostaloasunnon huone retkipatjalla ja kahden henkilön kanssa jaettuna.

– Se on varmaan tiedonkulusta johtuva ongelma. Sisäinen, ristiriitainen viestintä. Ei kellään ole ollut yksittäisiä huoneita meidän 26 vuoden historian aikana.

"Korostan, että tämä on yhden henkilön kirjoitus"



Tänä aamuna järjestettiin myös Hangon Classic Pizzan ja Makaronitehdas-ravintolan yhteinen aamiainen 26. kertaa. Tapauksessa käsiteltiin myös viime aikaista kohua.



Lisäksi työnantaja oli tarjonnut työntekijöille mahdollisuuden jättää anonyymisti viestiä palautelaatikkoon. Sinne oli tullut yksi viesti, joka koski sosiaalisen median strategiaa.



– Olemme oppineet tästä, että sisäistä tiedonkulkua pitää parantaa. Pitää käydä kirjallisesti läpi mitä on sovittu, ettei tule vääriä käsityksiä.



– Korostan, että tämä Jasminin kirjoitus on yhden henkilön kirjoitus. Meillä on 55 henkilöä töissä. Osa on pahoittanut mielensä ja liikkuu perättömiä huhuja; että välittäisimme lapsityövoimaa ja polkisimme ihmisoikeuksia. Somessa asiat lähtevät hallitsemattomalle liidolle ja esiintyy hirveitä, ihmisiin kohdistuvia vihoja.



Facebook-kirjoituksen myötä useat ovat kuitenkin Jasminin mukaan ottaneet häneen yhteyttä ja kertoneet huonoista kokemuksistaan ravintolassa. Osa on kommentoinut omalla nimellä keskustelua.



Rahkola-Toivasen mukaan sosiaalisessa mediassa esiin nousseiden tapausten taustalla voi olla erilaisia syitä, esimerkiksi alkoholin juontia työajalla tai rahojen varastamista.



– Eli siellä on niitä, joita olemme joutuneet väärinkäytösten takia laittamaan pois. Kauhea into näitä olisi oikoa, mutta ei me voida työnantajana sitä somessa kertoa.



"Lähinnä ihmettelen tätä kohua"



Toista kesää Hangon Makaronitehtaan palveluksessa työskentelevä Anni Ursin, 25, pitää kohua hämmentävänä. Samoin hän kuvailee tunnelmia yhteisellä aamiaisella.



– Lähinnä ihmettelen tätä kohua kohtaan. Tästä on noussut aivan liian iso haloo, kun tosiasiassa kyse on siitä, että hän on olettanut tulevansa hienoon omakotitaloon asumaan ja hän on saanut kerrostaloasunnosta majoituksen retkisängyllä, Ursin sanoo MTV Uutisille.



Jotkut tosin ovat kokeneet, että kohussa on enemmän kyse salassapitosopimuksesta kuin majoituksesta. Mitä ajattelet salassapitosopimuksesta?

– Olen kokenut sen ihan normaalina käytäntönä, muihinkin firmoihin olen allekirjoittanut sellaisen, hotelleista ravintoloihin.



Hänen mukaansa työpaikalla ei ole ollut mitään ongelmia. Viime kesänä hän tuli töihin vuokrafirman kautta, mutta työskentelee nyt suoraan Hangon Makaronitehtaan palveluksessa ja on itsekin kirjoittanut salassapitosopimuksen.



– Kohusta on saanut kuvan, että meillä on huonot oltavat, minipalkalla raadetaan töitä ja mitä nyt kellekin mieleen tulee. Ei pidä paikkaansa.



Jasminin kämppis on pitänyt työpaikasta

Jasminin kanssa samassa asunnossa asununt Milja Tiesmäki, 21, kertoo viihtyneensä töissä Makaronitehdas-ravintolassa. Salassapitosopimus ei ihmetyttänyt häntä, koska hänellä on kirjoittanut sellaisen aiemminkin.

– Näin sen sellaisena, että ei tietenkään kerrota reseptiikkaa tai liikevaihtoa kilpailijoilla.

Tiesmäen mukaan hän on kirjoittanut samanlaisen sopimuksen aiemmin ravintola-alan hommissa, ketjuravintolassa, jota löytyy monesta kaupungista.

Kun Jasmin oli paikalla, kämppikset eivät osanneet verrata työpaikkaa muihin työpaikkoihin, koska heillä on vähän kokemusta.

– Emme kaikki olleet 100 prosenttisesti samaa mieltä kaikesta. Meille tämä oli, mitä me odotettiin.