OAJ: Koulut voivat viilata lukuvuoden aloitusta ja lisätä kevätkauden lomia lähes vapaasti, mutta yksi päivä on naulittu lakiin

– Kaikki vaikuttaa kaikkeen, se on kokonaisuus, ja vaikutus menee yli kouluasteiden rajojen. Koko koulutusjärjestelmä pyörii saman aikataulun mukaan, sanoo Salo.

Syyslukukausi on Hurstin mukaan hyvin jaksotettu, mutta kevätkausi kaipaisi hengähdystaukoja. Tampereen seudun kunnat haluaisivat pilkkoa koko lukuvuoden viiteen osaan, jossa jokaisen jakson lopussa olisi yksi loma.

– On helpompaa juosta viisi kympin lenkkiä kuin kerralla 42 kilometriä, Hursti vertaa lukuvuotta maratoniin Huomenta Suomen haastattelussa.

Selvitys tarpeen koko koulukentälle

OAJ kuitenkin kannattaa ajatusta siitä, että koulun loma-aikoja voitaisiin selvittää uudelleen, sillä edellisen kerran koululaisten lomia on selvitetty vuonna 2005.

– Koulun päättäjäispäivä on perusopetusasetuksessa, mutta kunnilla on mahdollisuus päättää miten koulu alkaa kesän tai vuodenvaihteen jälkeen. Eli kouluilla tai kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen jos halutaan talviloman ja kesäloman väliin joku pidempi yhtenäisempi loma, sanoo Salo.