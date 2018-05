OAJ:n kysely: Opettajien työhyvinvointi vaakalaudalla – joka toinen kohdannut epäasiallista kohtelua

Joka viidennen kohdalla kiusaaminen on ollut erityisen vakavaa ja toistuvaa.

Joka kymmenes opettaja on ollut väkivallan kohteena työssään. Sekä kiusaaminen että väkivalta on useimmiten ollut oppilaiden tekemää.

Monilla on liikaa työtä



Työrauha on järkkynyt, ja samalla työtahti on kiivastunut: lähes kaksi kolmesta opettajasta kokee, että heillä on liikaa töitä erittäin tai melko usein.