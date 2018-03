Oikeus ilmaiseen puutiaisaivokuumerokotukseen laajenee

Tällaisia alueita ovat muun muassa Lappeenrannan Sammonlahti, Kemin eteläiset osat, Raahen edustalla sijaitseva Preiskari ja Kotkan Kuutsalon saari. Tähän mennessä ilmaisen rokotuksen on voinut saada Ahvenanmaalla, Paraisilla tai Simossa.

WHO suosittelee yleistä rokotusta alueella, kun taudin ilmaantuvuus on yli 15 tapausta per 100 000 asukasta vuodessa.