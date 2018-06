"Olet tilannut kuolemasi" – helsinkiläiselle poliitikolle sataa törkeää vihapostia, on alkanut valehdella läheisilleen

Helsingin kaupunginvaltuutettu Suldaan Said Ahmed on julkaissut saamaansa uhkailupalautetta Twitterissä ja Facebookissa. Politiikko kertoo MTV Uutisten haastattelussa joutuvansa jatkuvasti vakavan uhkailun kohteeksi. Said Ahmed pohtii, voisivatko henkilöt toteuttaa tappouhkauksensa.