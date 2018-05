"Oletko sinä jättänyt minut?" Kun palvelusta pyritään eroon, saa asiakas yhä useammin tunteikasta markkinointisähköpostia

Kyse on voimakkaasti tunteisiin vetoavasta win back -markkinoinnista, joka on lisääntynyt Suomessa viime aikoina, kertoo sisältömarkkinoinnin asiantuntija Lotta Kinnunen digitaaliseen markkinointiviestintään keskittyneestä Somecosta.

– Markkinointiviesti saapuu, kun asiakas irtisanoo palvelun tai on selvästi vähentänyt sen käyttöä.

– Win back -markkinoinnissa yritys pyrkii pitämään kiinni nykyisistä asiakkaistaan suuntaamalla heille markkinointia juuri silloin, kun asiakas on karkaamassa muualle.

Syynä win backin suosioon on raha. Nykyisistä asiakkaista kiinni pitäminen on yritykselle edullisempaa kuin uusien asiakkaiden haaliminen, Kinnunen sanoo.

– Uusien asiakkaiden saaminen on hinnakasta hommaa. Siihen on panostettava rahaa ja aikaa. Parempi olisi saada myytyä nykyisille asiakkaille, sillä kestävät asiakassuhteet pitävät firman talouden kunnossa.

Äänikirjapalvelun eroviestintä toimi



Jättämisestä kyselevä bussiyhtiö on Onnibus, joka toteutti ensimmäisen laajan win back -kampanjansa tänä keväänä.

Taustalla on tietojärjestelmäuudistus, joka mahdollisti aiempaa laajemman matkustamiseen liittyvän tiedon keruun.

Tarkoitus oli kertoa, että bussiyhtiö välittää asiakkaistaan ja on kiinnostunut heidän mielipiteistään, Rantala kuvailee.

BookBeat aloitti toimintansa vuonna 2016. Peltovuoren mukaan win back -markkinointi on sen kaltaisille tilauspalveluille tärkeää.

– Emme voi myydä asiakkaille mitään lisää, koska meillä on vain yksi tuote ja yksi hinta. Mutta voimme pitää käyttäjät tyytyväisinä, ja jos joku lopettaa, toivoa, että hän palaa takaisin kun kirjojen kuuntelulle on taas aikaa, Peltovuori luonnehtii.

Tunteilla pelataan, koska se toimii



Win back -markkinointia on tehty jo pitkään, mutta viime vuosina se on siirtynyt erityisen vahvasti sähköposteihin. Samalla viestien sävy on muuttunut tunteisiin vetoavaksi, Lotta Kinnunen kertoo. Tällä mainostaja pyrkii erottumaan viestitulvasta ja varmistamaan, että posti tulee avatuksi.