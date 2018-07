Oletko sinä saanut huijausviestin Afrikan prinsessalta? Tästä syystä tökerökin rahahuijaus onnistuu

Kirjailija ja perheterapeutti Marjo Kandelin kertoo, että yleensä tällaisissa yhteydenotoissa on mukana myös vahva tunnelataus.

– Yleensä joku on ihastunut sinun arvomaailmaasi, kuvaasi ihmisenä. Imarrellaan ja kehutaan sopivasti. Ovelasti ja ammattitaitotesti laadittua.

– Toki osa lähestymisistä on tökeröitä. Mutta se perustuu suurten lukujen lakiin. Kun viesti lähetetään sadalle tuhannelle ihmisille, niin joukossa on ihmisiä, jotka ovat alkavasti dementoituneita ja mielialahäiriöisiä. He ovat valmiita uskomaan, että heille voidaan antaa kuu taivaalta.