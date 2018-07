Oletko valmis? Harvinainen kuunpimennys on tänään täällä – tämä sinun täytyy siitä tietää

Tähtitieteellisen seuran Ursan tiedottaja Anne Liljeström muistuttaa, että pimennyksen havaitsemiseen vaikuttaa eniten juuri havainnointipaikka.



– Kuunpimennys alkaa melko pian kuun nousun jälkeen ja pysyttelee matalalla. Siksi kannattaa huolehtia, että valitsee tarkkailupaikan, jossa ei ole puita edessä ja joka on korkealla.



Kiinnostavimpiin kysymyksiin kuunpimennyksestä vastaa Ursan tiedottaja Anne Liljeström.

Mitä täydellisessä kuunpimennyksessä käytännössä tapahtuu?



Aurinko valaisee koko aurinkokuntaa. Kuukin näyttää kirkkaalta siksi, että aurinko valaisee sitä. Kaikki mikä menee auringon eteen, aiheuttaa aina varjon. Myös maapallo muodostaa aina varjon auringon eteen.



Kuu puolestaan kiertää maapalloa radalla, joka on jonkin verran kallellaan. Kaltevuus kuitenkin vaihtelee. Normaalisti kuu kulkee maan muodostaman varjon ylä- tai alapuolelta. Tänään kuu kulkee varjon läpi, ja siten muodostuu kuunpimennys.



Miltä täydellinen kuunpimennys näyttää?

Täydellisesti pimentyneen kuun tunnistaa helposti, sillä siinä tapahtuu värimuutos. Kuu on silloin punertava, tänään se on mitä todennäköisimmin todella syvän värinen, jopa tummanruskea.



Mikä nimitys kuunpimennyksestä on oikea?

Nimityksiähän on useita. Esimerkiksi verikuu on käsittääkseni angloamerikkalainen ilmaisu, ja jenkeillä on vaikka mitä nimiä kuunpimennyksille. Minä puhun vain täydellisestä kuunpimennyksestä.



Kuinka usein kuunpimennyksiä on?



Täydellisiä kuunpimennyksiä saadaan vuosittain 2–4 kertaa jossain päin maailmaa. Ne eivät ole yhtä harvinaisia kuin täydelliset auringonpimennykset, mutta aina niitä ei voi sääolosuhteiden takia havaita.



Viimeksi täydellinen kuunpimennys osui Suomeen tämän vuoden tammikuussa, mutta se ei näkynyt koko Suomessa. Viimeksi vuonna 2015 kuunpimennys näkyi koko Suomessa. Ensi vuoden tammikuussa on taas luvassa täydellinen kuunpimennys.



Auringonpimennys ja kuunpimennys kulkevat ikään kuin pareittain, ja siksi ne seuraavatkin toisiaan parin viikon välein. Kuu on nyt sopivasti kallellaan niin, että se kulkee myös auringon ohi. Siksi noin kahden viikon kuluttua näkyy Suomessa myös osittainen auringonpimennys, jossa kuu peittää osittain auringon.

Millaisia kuunpimennyksiä on olemassa?

On kolmenlaisia kuunpimennyksiä. Puolivarjopimennyksiä ei oikeastaan huomaa paljaalla silmällä, paitsi jos on harjaantunut katsoja. Silloin voi huomata, että kuu on hieman tummunut.

Osittaisen kuunpimennyksen taas näkee paljaalla silmällä. Se näyttää siltä, kuin kuusta olisi haukattu pala pois. Sitten on vielä täydellisiä kuunpimennyksiä.



Mikä tekee tämänkertaisesta kuunpimennyksestä erikoisen?

Olosuhteet ovat niin hyvät. Taivas on pilvetön, kellonaika katselulle on hyvä ja on vielä perjantai-ilta. Tästä eivät puitteet kuunpimennyksen seuraamiselle paljoa parane.



Usein kuunpimennykset ajoittuvat pilviseen vuodenaikaan, jolloin pimennystä ei edes näy. Tai sitten ne ajoittuvat aamuyöhön, jolloin harva jaksaa nousta katsomaan pimennystä.

Tämä kuunpimennys on 2000-luvun toisiksi pisin. Vuoden 2000 kuunpimennys kesti vain muutaman minuutin pidempään. Täydellinen vaihe kestää puoli yhdestätoista 13 yli puolenyöhön.

Myös Marsin voi havaita punaisena pisteenä lähes kuun alapuolelta.



Minkälaisia uskomuksia on yhdistetty kuunpimennyksiin?

Menneisyydessä on ollut kaikenlaisia myyttejä, kun ei ole ymmärretty pimennysten syytä. Pimennyksen on muun muassa uskottu enteilevän tuhoa.



Vaikuttaako kuunpimennys jotenkin ympäristöön?

Täydellisessä auringonpimennyksessä lämpötila saattaa vähän laskea ja hämärällä liikkuvat eläimet saattavat lähteä liikkeelle, mutta kuunpimennyksiin ei liity tällaisia vaikutuksia. Kuu vaihtelee muutenkin niin paljon.

Kuinka usein voi elämänsä aikana nähdä täydellisen kuunpimennyksen?

Mahdotonta sanoa. Tämä riippuu ihan siitä, onko taivaalla pimennysten aikaan pilvistä ja jaksaako nousta yöllä katsomaan pimennyksiä.



Kuun puolivarjopimennys alkaa jo kello 20.15 illalla. Täydellinen vaihe alkaa 22.30 ja sitä kestää tunnin ja 43 minuutin ajan.



Otitko hienon kuvan tai videon kuunpimennyksestä? Lähetä se meille!