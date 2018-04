On kevät ja aika täyttää veroilmoitus: Monia vähennyksiä pitää muistaa pyytää itse – huomioi erityisesti nämä asiat

Veroilmoituksen palautuspäivä on joko tiistaina 8. toukokuuta tai tiistaina 15. toukokuuta. Oma palautuspäivä on merkitty valmiiseen lomakkeeseen, puolisoilla päivä on aina sama.

– Vain siinä tapauksessa, että vähennys on jo huomioitu viime vuonna verokortilla, vähennyksen pitäisi näkyä automaattisesti. Kotitalousvähennyksen maksimi on ennallaan 2 400 euroa, mutta sen saa aikaisempaa helpommin. Jos vähennykseen oikeuttavaa työtä on ostettu yritykseltä, vähennys on 50 % työn hinnasta arvonlisäveroineen. Tästä vähennetään 100 euron omavastuu. Maksimisumman saa, jos esimerkiksi remonttityö kotona on maksanut 5 000 euroa. Jos perheessä vähennettävää ei ole tätä enempää, vähennys kannattaa keskittää vain toiselle puolisolle, jolloin omavastuuta ei mene kahteen kertaan.