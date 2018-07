Onko jo liian kuuma uida? SM-triathlonissa ollaan kieltämässä märkäpukujen käyttö – "Lämmittää niin paljon"

Kisassa uintipaikkana toimii Valvatusjärvi, jonka lämpötilaksi mitattiin maanantaina kello 16 aikaan 25,2–27,3 astetta mittauspaikasta riippuen. Märkäpuvun käyttö on kisoissa kiellettyä, kun veden lämpötila nousee yli 23 asteen.

– Kun veden lämpötila on yli 23 astetta ja kyseessä on puolimatkan kilpailu, pukua ei saa käyttää. Märkäpuku lämmittää niin paljon, että tuolloin on liian kuuma uida puvun kanssa, tapahtumapäällikkö Tiina Boman kertoo.