"Onko muikku poroa?" – Tätä kaikkea on torikauppiaiden arki: Pikkuostoksia 500 euron seteleillä, kärpäslätkällä takapuolelle...

Yksi turistien suosimista kohteista on perinteikäs Kauppatori.

– Tosi usein muikkuja luullaan poroksi. Joudutaan paljon selittämään, mikä kala on mikäkin kala, muikunmyyjä Laura Turunen kertoo.

Myyjä: Suomalaiset ovat hankalampia

Muutaman euron ostos 500€ setelillä

Matkamuistoja myyvä Tapio Penttilä kertoo, että hyvin pieniäkin ostoksia on maksettu jopa 500 euron seteleillä.

– Sitähän tapahtui paljon varsinkin silloin kun viidensadan setelit laskettiin liikkeelle. Nykyisin se on harvinaisempaa, Penttilä sanoo.

Kärpäslätkää takapuolelle

– Muutaman kerran olen esitellyt kärpäslätkää asiakkaalle, joka on sitten osoittanut takapuoltaan. Olen sitten läpsäissyt tiskin yli, Levo naurahtaa.

– Joka kerta on tullut kaupat, Levo lisää virnistäen.

Turistien kanssa on naureskeltu myös suomen kielen kiemuroille.

– Mieskaksikko kysyi, mikä on suomeksi kiitos. Hehän totesivat, että sehän on ihan kuin ’mosquitos’. Kun he sitten lähtivät, sanoin heille ’Moskiitos!’