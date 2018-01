OP: Kaikki pankkitileillä näkyneet virheet on nyt korjattu

– Korjausajot on ajettu, ne ovat menneet hyvin läpi ja asiakkaiden tilit on palautettu normaalitilanteeseen, hän sanoo.

Myös ylimääräisiä talletuksia



Kousan mukaan on myös tapauksia, joissa asiakkaan tilille oli mennyt ylimääräisiä talletuksia. Siksi Kousan mukaan on periaatteessa mahdollista, että pankki voi joutua selvittelemään tapauksia, joissa asiakas on ehtinyt nostaa tilille vian takia tulleen tuplatalletuksen. Korjausajoissa myös ylimääräiset talletukset ovat nyt kadonneet tililtä, jolloin tili on voinut mennä tyhjäksi.

Pankkiin on tullut palautetta myös tilanteista, joissa asiakas on kertonut joutuneensa ongelmiin siksi, että rahat eivät ole hetkellisesti riittäneet ylimääräisten katevarausten takia. Mahdollista on sekin, että jokin automaattiveloitus on jäänyt rästiin, jos on virheellisesti näyttänyt siltä, ettei tilillä ole ollut katetta.