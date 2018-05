Opettaja: Wilmassa on helppo syytää omaa pahaan oloa toisen niskaan – "Välillä ottaa kaaliin, että pitää aina olla se fiksu aikuinen"

Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Wilmassa on helppo kommentoida opettajan toimia. Kun ei näe naamaa, äänensävyjä tai eleitä, on helppo tulkita sanat väärin. Luullaan, että ope on Wilman ääressä vuorokauden ympäri, mutta itse ei lueta Wilmaa kuin kerran viikossa, sanoo eteläsuomalaisessa alakoulussa opettava nainen.

– Kun someräyhääminen on aallonhuipulla, myös Wilmassa on helppo syytää omaa pahaa oloaan toisen niskaan. Itselläni on tallessa Wilma-viesti, jota en pystynyt nyt avaamaan, vaikka siitä on muutama vuosi aikaa. Se tuntuu vieläkin niin pahalta, kertoo puolestaan opettaja pääkaupunkiseudulta.

Uhkaillaan, neuvotaan ja huomautellaan

Millainen sitten on Wilmassa räyhäävä vanhempi?

– Osa vanhemmista on sellaisia, että he aloittavat muiden lasten tekemisten ruotimisen siitä, että uhataan hälyttää lastensuojelu paikalle, MTV Uutisten haastattelema opettaja kertoo.



Yksi ryhmä on opettajan mukaan vanhemmat, jotka lukevat Wilma-viestejä suurennuslasilla.



– Jotkut ovat suorastaan kielioppivirheistä kettuilleet. Ehkä siinä on jotain kaunaa koulunkäynnistä tai opettajat ammattikuntana ärsyttävät. Itse yritän laittaa hyvin neutraaleja ja tiiviitä viestejä, mutta osa lähestyy niitäkin ikään kuin keskisormi ojossa, opettaja kuvaa.

– Sitten ovat ne vanhemmat, jotka neuvovat, mitä koulussa pitäisi tehdä. Ilman, että he ovat olleet katsomassa, mitä kaikkea oikeasti tehdään. He neuvovat myös, miten pitäisi opettaa. Näitä vanhempia on paljon, eivätkä palautteet rajoitu Wilmaan, pääkaupunkiseudulla opettava kertoo.

– Minulle on tullut uhkauksia ja valituksia paljon. Nykyään ei. Välillä teksti, joka kotoa tulee, on alatyylistä. Pitää laskea pitkään ja hengittää, koska ei voi vastata samalla mitalla. Välillä ottaa kaaliin, että pitää aina olla se fiksu aikuinen, joka ei vaan voi tykittää takaisin, kertoo opettaja eteläsuomalaisesta koulusta.



Nämä tapaukset jäivät mieliin

MTV Uutisten haastattelemilla opettajilla on tapauksia, jotka ovat jääneet pitkäksi aikaa mieleen.

– Pahin viesti on aikoinaan ollut se, kun erään oppilaan äiti päätti, että kaikki lapsen ongelmat, myös jalkapallossa, oli opettajan syytä. Onneksi teksti jää Wilmaan, joten sitä voi käyttää todistusaineistona, ala-asteella opettava sanoo.

– Kerran eräs äiti lähetti aivan törkeän viestin. Myöhemmin paljastui, että hän oli ollut humalassa, mutta se viesti jäi kyllä mieleen, kertoo erään suuren ja arvostetun lukion opettaja.

– Lapsella alkoi kuudennella luokalla mennä koulu huonommin ja huonommin, hän keskittyi entistä enemmän harrastukseen, joka vei paljon aikaa. Koulussa oli joustettu paljon harrastuksen takia, mutta koulunkäynti alkoi laskea kuin lehmänhäntä.



"Sain Wilman kautta ihan hirveät haukut"

Pääkaupunkiseudulla toimiva opettaja kertoo tapauksesta, jossa harrastukseensa paljon aikaa käyttäneen oppilaan koulunkäynti oli alkanut mennä "alas kuin lehmän häntä".



Oppilas jäi kiinni esitelmien kopioinnista netistä, ei palauttanut tehtäviä ja läksyt oli koko ajan tekemättä.



– Yritin aina kaivaa jotain myönteistäkin sanottavaa, kun laitoin vanhemmille näistä asioista viestiä, mikä oli viikoittaista.



Opettajan mukaan lapsen vanhemmat eivät halunneet tulla paikalle keskustelemaan ja jättivät muun muassa arviointikeskustelun väliin. He eivät myöskään tarttuneet koulun tarjoamiin tukikeinoihin vaan kieltäytyivät niistä.



– Lopulta minä sain Wilman kautta ihan hirveät haukut lapsen mahdollisen tulevan uran pilaamisesta ja siitä, että estin häntä kehittymästä harrastuksessaan. Että en tunne lainkaan heidän lastaan ja olen täysi hirviö. Viesti itkettää vieläkin. Se oli niin epäreilu ja niin väärin ymmärretty kuin vain voi.



– Ja törkeintä oli, että he eivät olleet tarttuneet niihin tukitoimiin, mitä me tarjosimme. Me todella teimme kaikkemme. Myöhemmin kuulin, että tällä lapsella oli yläasteella massiivisia vaikeuksia.



Toiset haluavat enemmän, toiset toivovat vähemmän

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n koulutusasiain päällikkö Nina Lahtinen kertoo, että opettajien tilaisuuksissa Wilma-viestinnän ongelmat tulevat säännöllisesti esiin. Yksi iso kysymys on kotiin tulevien Wilma-viestien määrä.

– On ristiriitaisia vaateita. Toiset vanhemmat haluavat, että viestitään kaikesta, toiset taas ovat sitä mieltä, että koulusta viestitään liikaa, Lahtinen sanoo.

Lahtisen mukaan oppilaiden vanhemmille olisikin tärkeää tehdä selväksi, mitkä ovat opettajan lakisääteiset velvollisuudet viestiä. Vanhemmille olisi hyvä tehdä selväksi myös se, kuinka paljon työaikaa opettajalla on kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.



– Laki velvoittaa, että jos koulussa on tapahtunut esimerkiksi kiusaamista tai häirintää, opettajan on ilmoitettava kaikkien osapuolten vanhemmille, mikä tilanne on ollut ja mitä on tehty. Opettajan on ilmoitettava myös poissaoloista, oppilaan kanssa käytävistä kasvatuskeskusteluista, jälki-istunnosta ja kaikista rangaistuksista, Lahtinen luettelee.



– Opettajan on ilmoitettava myös, jos hänellä on huoli lapsen kehityksestä tai hän miettii vaikka lastensuojeluilmoitusta tai tarvetta opiskeluhuollon palveluille. Näistä käydään pääsääntöisesti aina keskustelua kodin kanssa.



Opettajan viestin pitää olla mahdollisimman selvä

Opettajia Lahtinen kehottaa kirjoittamaan viestit niin, että vanhemmille tulee selväksi, mitä heiltä odotetaan.

– Opettajien puolelta on tärkeää, että he ilmoittaessaan asiasta tekisivät selväksi, onko asia hoidettu, vai odotetaanko vanhemmilta toimia sen suhteen, haluaako opettaja vaikka, että vanhemmat keskustelevat asiasta lapsen kanssa. Viestistä tulisi käydä selvästi ilmi, onko se tiedoksi vai jatkoa ja yhteisiä toimenpiteitä varten.

Wilmassa voi mokata – kunhan pyytää anteeksi!



Opettajien mukaan Wilma on loppujen lopuksi toimiva tapa pitää yhteyttä kodin ja koulun välillä.

– Wilma on loistava kommunikaatioväline koulun ja kodin välillä, kun sitä käytetään oikein. Se ei saa olla lapsen rikosrekisteri, sanoo eteläsuomalainen opettaja.



Pääkaupunkiseudulla toimiva opettaja sanoo, että hänen kohdalleen on sattunut monta tilannetta, jossa huoltaja on hermostunut ja "kirjoittanut vähän terävästi".



– Mutta sitten on pyydetty anteeksi: on joko soiteltu ja pahoiteltu viestiä, kun ollaan nähty kasvokkain.



– On täysin inhimillistä ja ymmärrettävää, että ihminen joskus hermostuu, erityisesti jos vaikka kotona tai töissä on jotain meneillään, ja näistä jää aina hyvä mieli, että tässä ollaan ihmisiä puolin ja toisin. Jos mokaa Wilmassa ja pyytää sitä anteeksi, se on ihan ok.



OAJ:n Lahtinen kehottaa vanhempia malttamaan mielensä ennen kiukkuisen viestin näpyttelemistä. Hän myös suosittelee suoraa vuorovaikutusta ennemmin kuin kirjallisia viestejä.