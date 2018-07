Opiskelijoiden asuntomarkkinat käyvät kuumina – Hoas: Kannattaa miettiä, kelpaisiko soluasunto kauempaa keskustasta

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin mukaan heillä on tällä hetkellä 10 000 hakemusta opiskelija-asuntoihin. Määrä on suunnilleen sama kuin viime vuonna. Vuonna 2014 vastaava luku oli 5 200 hakemusta, joten opiskelija-asuntojen suosio on siihen nähden kasvanut. Yksiö on tällä hetkellä suosituin asumismuoto, ja se peilaa yleisiä trendejä asumisessa.