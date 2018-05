Opiskelijoilta leikattu enemmän kuin keneltäkään muulta – Touko Aalto: Meillä ei ole varaa yhteenkään kadotettuun sukupolveen

Hallituksen toimet eivät vahvista luottamusta

Opiskelijoiden toimeentulosta on leikattu enemmän kuin miltään muulta ihmisryhmältä. Hallitus on pettänyt antamansa koulutuslupauksen toteuttamalla valtavat koulutusleikkaukset.

"Sen minkä voi tehdä nyt, pitää tehdä nyt"



Nuorisotakuu on nyt keksittävä uudelleen, päivitettynä ja uudistettuna. Meidän on saatava tiheämpi turvaverkko niiden nuorten tueksi, jotka ovat tippuneet koulutuspolulta eivätkä pääse kiinni työelämään. Nyt nuoriso-, koulutus- ja yhteisötakuu on sekava tilkkutäkki, jota on jatkettu sieltä täältä jatkuvilla pienillä muutoksilla.