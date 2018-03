Orkesterinjohtaja ja jäsenet sokissa: Ministeriön päätös periä valtiontuet takaisin veisi Avantin konkurssiin – "Arkun kansi naulataan kiinni"

Valtionosuuslain laskenta ei ole yksinkertaista

Arne Wessberg: "Kaikilla VOS-tukea saavilla, lähinnä kaupunginorkestereilla ja teattereilla omat kiinteät henkilökuntamenot, tämä jaetaan sillä määrällä henkilöitä, joita meno kohdistuu. Saadaan tietty summa, laskennallinen keskipalkka.



Sillä jaetaan kaikki henkilökustannukset, myös freelance- muut palkkiopohjaiset kustannukset, sitä kautta saadaan summa, joka kertoo montako henkilötyövuotta on tämän laskentakaavan mukaan tällä orkesterilla. Se summa kerrotaan sillä summalla, jonka valtio on on päättänyt tuen hinnaksi.

Avantin ongelma on, että sillä on kohtuullisen korkea henkilökuntakustannus: toiminnanjohtaja, tuotantopäällikkö ja taiteellinen suunnittelija. Mutta taiteellinen henkilökunta on palkattu vain keikkakohtaisesti silloin kun konsertoidaan. Tästä syntyy ongelma, että palkkiosumma on aika pieni verrattuna siihen summaan, jonka maksamme kiinteälle henkilökunnalle.