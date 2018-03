Orpo esittää kokeilua Britannian mallin mukaisesta yleistuesta – "palvelisi sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelua"

– Sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan hallituksen suurin hanke. Uudistus on välttämätön, jotta kannustinloukut selätetään ja ihmiset pääsevät kiinni työelämään. Uskon, että yleistuen kokeilu palvelisi sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelua, Orpo toteaa tiedotteessaan.

Britanniassa on selkeytetty sosiaaliturvaa yhdistämällä eri tukimuotoja yhdeksi tarveperusteiseksi sosiaalietuudeksi, joka sopeutuu automaattisesti tulojen muutoksiin. Tulojen noustessa yleistuki vähenee tasaisesti samoin kuin perustulokin, mutta keskeinen ero on yleistuen vastikkeellisuus. Sen saamiseksi edellytetään aktiivisuutta esimerkiksi työnhaussa.

– Uudistuksen keskeisin tavoite on poistaa esteet työllistymisen tieltä, ja sosiaaliturvan on kyettävä tulevaisuudessa myös joustavasti yhdistämään työtä ja turvaa. Siksi samalla mukaan tarkasteluun on otettava myös yksinyrittäjät, Orpo sanoo.