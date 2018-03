Orpo: Maakuntahallinto pitää vain sietää

– On selvää, että jos ihmiset pääsevät nopeasti ja sujuvasti hoitoon, niin se lisää kustannuksia. Kyllä, lisää kustannuksia, mutta me kokoomuslaiset olemme valmiita maksamaan siitä, että hoitoon pääse sujuvasti. Koska kun (potilas) on jonossa, kustannukset kasvavat. Sujuva hoitoonpääsy, pienemmät kustannukset, eli se maksaa itsensä takaisin, sanoi Orpo puheessaan kenttäväelle.