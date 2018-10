Orpo pitää ay-liikkeen vastatoimia ylimitoitettuina – ei aio vetää lakiesitystä pois: "Hallituksella on velvollisuus auttaa pk-yrityksiä"

– Aina pitää keskustella, ja jos on näin kärjistynyt tilanne, pitää erityisesti keskustella. Mutta hallitus on saanut vahvan eduskunnan tuen ja lakiesitys etenee eduskuntaan, Orpo toteaa.

Orpo uskoo, että ratkaisu löytyy

– Hallituksella on velvollisuus tehdä esityksiä, joilla saisimme ne 270 000 työtöntä töihin, ja velvollisuus auttaa pk-yrityksiä heidän kasvussaan. Tämä on oikeansuuntainen esitys, ja ketään ei jatkossakaan irtisanota mielivaltaisesti. Ei voi olla niin, että ainoa vaihtoehto on, että hallitus vetää esityksenä pois, sanoo Orpo.