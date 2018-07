Osa taksien Kela-palveluista täysin sekaisin – Kela lupaa tilanteen paranevan pian, vaikka "yksikin ongelma on liikaa"

Asiakkaat ovat joutuneet jonottamaan myös puhelimessa, kun linjat taksien välityskeskuksiin ovat olleet tukossa. Välitysjärjestelmä on ontunut myös kuljettajille päin.



Kelan pääsuunnittelija Anne Giss on tietoinen ongelmista. Giss sanoo, että Kela on jatkuvasti ollut yhteydessä palveluntuottajiin. Viimeksi ongelmia on Gissin mukaan setvitty tänä aamuna.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Jokainen sellainen kyyti, joka jää tekemättä, on vakava asia. Me seuraamme hetki hetkeltä tätä tilannetta ja tiedämme jo paljon toimenpiteitä, joita palveluntuottajat ovat lähteneet tekemään tilanteen parantamiseksi.



Gissin mukaan hankaluuksia ei ole kaikkialla Suomessa, vaan osassa alueita. Erityisesti ongelmia on ollut Pro-keskuksen alueella Itä-Suomessa ja Lapissa.



– Tilausvälitys ei ole toiminut kaikkialla, sillä puheluita on vieläpä tullut enemmän kuin normaalisti heinäkuussa. Tietyillä alueilla autoilijat ovat tehneet niin myöhään sopimuksen tämän palveluntuottajien kanssa, että autolaitteita ei ole saatu asennettua. Moni kokonaisuuteen liittyvä toimija on vieläpä lomalla näin heinäkuussa, joten tilanne on kulminoitunut tällaiseksi, Giss sanoo.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Välityskeskuksissa on nyt turhaakin ruuhkaa

Giss kehottaa asiakkaita välttämään soittamasta taksien välityskeskukseen, jos kyse on vasta kaukana tulevaisuudessa toteutuvasta matkasta.

– Uusi tilanne pitäisi saada vakiinnutettua ja ruuhka-ajan pitäisi antaa mennä rauhassa ohitse. Toivon, että asiakkaat soittavat nyt vain tällä viikolla toteutettavat matkat, eivät esimerkiksi ensi kuun matkoja, jotta lähipäivien matkat saadaan hoidettua.



Uuden lain myötä taksit ovat luopuneet aiemmista asemapaikoistaan, esimerkiksi tietyistä taksitolpista. Autoilla ei siis enää ole velvoitetta palata tähän asti määrätyille asemapaikoilleen.



Kelan taksit pitää ohjeistuksen mukaan tilata matkaa edellisenä päivänä kello 14:ään mennessä. Tuolloin palvelun tuottaja tietää ajatuttaa autoja sinne, mistä matkoja lähtee seuraavana aamuna tai päivänä.



– Varmasti tässä tulee näkymään se, että entistä useampi taksiautoilija ajaa haja-asutusalueillakin keskuskaupungin läheisyydessä. Me olemme kuitenkin vaatineet palvelukuvauksessamme korkeaa laatua kuljetuksilta ja sitä, että palveluntuottajan pitää tehdä tämä palvelu sellaiseksi, että vaikka kunnassa ei autoilijaa olisikaan, niin sinne pitää saada aikaparametrien sisässä asiakkaalle auto, Giss vaatii.



Palveluntuottajat vastaavat Kelalle

Kelalla on tiedossa, kuinka paljon matkoja milläkin alueella ja minäkin kellonaikana tehdään vuosittain.



– Tämän tiedon perustella palveluntuottajan on pitänyt meille todistaa, että miten palvelu hoidetaan. Ei ole tarkoituksenmukaistakaan, että kaikki Suomen taksit ovat mukana tässä järjestelmässä. On hyvä, että mukana on sellaiset, jotka sitoutuvat palvelemaan juuri tätä asiakasryhmää. Auton määrän pitää olla niin riittävä, että jokainen sellainen matka joka tilataan, pystytään tämän palvelukuvauksen puitteissa hoitamaan.



Gissin mukaan Kelan sopimus palveluntuottajien kanssa sisältää sanktiot sellaisten tilanteiden varalle, joissa asiakas ei vaikkapa saa matkaa tilattuaan sen hyvissä ajoin.



– Silloin meidän sopimuksen mukaan palveluntuottajan tulee korvata asiakkaalle nämä kustannukset, jos asiakas joutuu turvautumaan johonkin muuhun tapaan kulkea sairaalaan tai sieltä takaisin.



Ensi viikolla tilanteen pitää olla normaali

Kela maksaa kustannuksista vain sen kilpailutetun hinnan mukaisesti, joka kullekin alueelle on kilpailutettu. Asiakas puolestaan maksaa vain 25 euron omavastuun silloin, kun matka on tilausvälityskeskuksesta tilattu.



Giss haluaa muistuttaa, että Suomessa on 17 maakuntaa ja ongelmat ovat kohdistuneet lähinnä Itä-Suomen alueelle. Myös Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on ollut tilausvälityksen tilapäisestä puhelinhäiriöistä johtuvia ongelmia. Kaikkialla muualla matkat ovat sujuneet Gissin mukaan moitteetta.