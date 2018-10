Osku-koiralle ja omistajalle karmeat jäljet hyökkäyksestä: Kimppuun käyneen koiran omistaja liukeni paikalta – "Ketkä kaikki saavat ottaa koiran itselleen?"

– Luulin jo, että Osku on kokonaan mennyttä, Suopajärvi sanoo.

Hyökkäyksen kohteeksi joutunut Osku-koira on rodultaan italiankääpiöpystykorva. Kuva: Elina Suopajärvi

Hyökänneen koiran omistaja poistui tapahtumapaikalta, eikä jäänyt auttamaan haavoittuneita. Suopajärvi on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen.

Suopajärven käteen jäi hyökkäyksestä vammoja, joita hän kävi näyttämässä sairaalassa vielä samana iltana. Myös Osku lähetettiin eläinlääkärille. Kummatkin jatkavat elämäänsä kipulääkkeiden voimin. Suopajärveä harmittaa eniten se, että ennen iloinen ja reipas koira on enää vain varjo entisestä.

– Osku on todella arka ja ajoittain jopa huutaa kivusta, Suopajärvi harmittelee.

Suopajärvi on jakanut tapauksesta julkaisun Facebookissa ja on saanut päivitykseen paljon kommentteja. Suurin osa lähettää Suopajärvelle tsemppiviestejä, mutta kritiikkiäkin hän on saanut. Hän kuitenkin haluaa kertoa tapauksesta, jotta muut koiranulkoiluttajat osaavat olla varuillaan.