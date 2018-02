Otso Kautto teatterinjohtajaksi Tampereen Työväen Teatteriin – "On aika käyttää kaikkea opittua muiden hyväksi"

– Olen saanut tältä alalta paljon, nyt on aika käyttää kaikkea opittua muiden hyväksi. Se on ihan normaalia aikuistumista, toteaa Suomen kolmanneksi suurimman teatterin johtotehtäviin siirtyvä Otso Kautto.

– Tavoitteena on löytää ne keinot joilla paras mahdollinen taiteellinen laatu kohtaa katsojan. On pohdittava, miten ohjelmisto saadaan entistä paremmin palvelemaan tekijöiden taitoa, intohimoa ja kehittymistä ja sitä, miten tunnistamme ne aiheet joiden äärelle katsoja juuri nyt kaipaa. Paras taide on myös hyvää viihdettä ja parhaalla viihteellä on taiteellista arvoa. Sama pätee naurun ja vakavuuden, kevyen ja syvän vastakkainasetteluun”, hän avaa taiteellisen suunnittelutyönsä periaatteita.