Oulun lentokentälle kävi köpelösti luonnonvoimien edessä: Kiitotie peilijäässä, koneet laskeutuivat varakentälle

– Kiitotie on ollut todella jäässä. Oulussa on ollut pakkasta pitkään, mutta nyt sataa vettä ja se on jäätynyt kylmälle pinnalle. Silloin kiitotien sulattaminen kesäkuntoon on tosi haastavaa, kertoo Finavian viestintäkoordinaattori Anniina Palkonen MTV:lle.