Oulussa raviradan katsomorakennus oli yöllä ilmiliekeissä – vahingot merkittäviä

– Katsomon yläosa, jossa sijaitsevat toimistotilat, tuomaritilat ja kuuluttamo, on aika lailla palanut, ravirataa pyörittävän Pohjolan Hevosystävät ry:n hallituksen puheenjohtaja Kari Eriksson kertoi STT:lle aamulla.

– Katsomon alaosa on kärsinyt ainakin vesivahingoista, mutta emme ole sitä päässeet vielä katsomaan.

– Siellä on oikeastaan kaikki sähkölaitteet, ja täällä Oulussa on ollut parina yönä erittäin kova pakkanen. En tiedä, onko sillä mitään vaikutusta ollut, se on ihan arvailua, Eriksson sanoo.