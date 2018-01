Ovatko potilastietoni suojattu uteliailta silmäpareilta? Näin urkintaan on varaudutaan terveydenhuollossa

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on. Omakanta-verkkopalvelussa näkee, mihin terveydenhuollon yksiköihin tietoja on luovutettu. Tarkemmat tiedot siitä, kuka henkilö tietoja on käyttänyt, pitää kuitenkin pyytää suoraan terveydenhuollon yksiköstä. Paraikaa selvitetään, miten lokitietojen tarkastamista voisi pyytää verkossa.