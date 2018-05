Pääkaupunkiseudun kunnat vastustavat yhdessä sotea – "Tämä on viesti, jota hallituksen on pakko kuunnella"

Lindtman: Tässä viesti Sipilälle – vielä on aikaa!

– Sote-uudistusta ei pidä esitetyssä muodossa hyväksyä, koska se pirstoo ihmisille tärkeät palvelut, johtaa isoihin leikkauksiin ja sisältää isoja riskejä. Tämä on historiallinen kannanotto. Tämä on viesti, jota hallituksen ja eduskunnan on pakko kuunnella.