Pääkaupunkiseudun riesana olevien valkoposkihanhien määrä on kääntynyt laskuun – poikaset kärsivät helteistä

Linnut kärsivät helteistä ja kuivuudesta

Koirapartiot häätävät hanhia Viikin koetilalta

Helsingin yliopiston Viikin koetilalla on aiempina vuosina kärsitty valkoposkihanhien aiheuttamista tuhoista. Linnut ovat syöneet nurmialueita ja koealueita, mutta tänä kesänä tilanne on ollut parempi.

– Kaikenlaiset ääni- ja valokarkotteet on kokeiltu. Kyllä koirapartio on osoittautunut tähän mennessä toimivimmaksi ratkaisuksi, kertoo Jokiniemi.

Valkoposket ovat rauhoitettu laji

– Siitä keskustellaan laajasti. Se on EU:n päätös, jos halutaan siirtää valkoposkihanhi riistalajeihin ja siitä ei ole saavutettu yksimielisyyttä. Isojakin poikkeuslupia tosin on myönnetty esimerkiksi Hollannissa, tietää Mikkola-Roos.

– Tämä on jo kolmas vuosi peräkkäin, kun lintujen määrä on laskenut. Pääkaupunkiseudun pesimäkanta on pysynyt noin 800 parissa jo viisi vuotta, mutta jos poikastuotto on näin huono, on selvää, että kanta lähtee laskuun, ennakoi Mikkola-Roos.