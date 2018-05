Pääministeri Sipilä maakuntavaalien ajankohdasta: "En ole ennustaja vaan insinööri"

Video: Sote-säästöistä on kiistelty pitkin kevättä

Pääministeri Sipilä on edelleen vakuuttunut siitä, että eduskunta ehtii käsitellä lakiesitykset vielä ennen eduskunnan kesätaukoa.

Eduskuntavaalien yhteydessä liian myöhäistä

Sote-, ja maakuntauudistuksen on määrä astua voimaan 1.1.2020. Jotta maakunnat ehtivät valmistautua tähän ajoissa, maakuntavaalit pitää käydä ennen ensi kevään (14.4.2019) eduskuntavaaleja, totesi pääministeri.

– Hallitus on tehnyt esityksen erittäin huolella, tämä saadaan hyvässä järjestyksessä maaliin, Sipilä toteaa.

Sote-irtiotot on nähty

– Puheenjohtaja Petteri Orpo on vakuuttanut viimeksi perjantaina, että ryhmä on kasassa ja että irtiotot on enemmän tai vähemmän nähty, totesi Sipilä.