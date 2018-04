Pääsiäislomailijat kuuntelivat viranomaisia – liikenne pääväylillä tavallista vilkkaampaa

Erityisesti Kolmos- ja Nelostiellä ajoneuvoja on alkuiltapäivästä asti ollut liikkeellä runsaasti, vaikka varsinaisia ruuhkia ei ole.

Monet viranomaiset ovat kannustaneet pääsiäislomailijoita palaamaan kotiin jo tänään, koska huomiselle on ennustettu erittäin hankalaa ajokeliä rankan lumisateen ja kovan tuulen takia. Tieliikennekeskuksen mukaan erityistarkkailussa huomenna ovat pääkaupunkiseudun sisääntuloväylät.

Huomenna matkantekoon syytä varata aikaa

Huomenna maanantaina etelään ja itään on luvassa runsaasti lunta. Ilmatieteen laitokselta arvioitiin iltapäivällä, että lunta sataa 10–15 senttiä ja paikoin jopa 20 senttiä.

Päivystävän meteorologin Helena Laakson mukaan eniten lunta on tulossa tällä tietoa Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen.

Myös eri alueiden pelastuslaitokset ovat jakaneet varoitusta muun muassa Twitterissä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos muistuttaa, että autoilemaan kannattaa lähteä vain, jos on pakko. Jos liikenteeseen on lähdettävä, matkantekoon on syytä varata aikaa ja kärsivällisyyttä.