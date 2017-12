Päätyykö seuraavaan sanakirjaan laihdutusleikkaus tai valemedia? Poistuvia sanoja ei moni osaa edes kaivata

Kuukauden sanoina geenisakset ja kuntoiluportaat

Yhdyslääkäri (marraskuun sana)

Suomessa aletaan kouluttaa sairaaloissa työskenteleviä hospitalisteja, jotka suunnittelevat ja koordinoivat osastopotilaiden hoitoa ja huolehtivat muun muassa yhteydenpidosta potilaan, omaisten ja lääkäreiden välillä. Sana hospitalisti on englannin lainaa, jonka tilalle suositellaan nimitystä yhdyslääkäri.

Kuntoiluportaat (lokakuun sana)

Kuntoiluportaita rakennetaan erityisesti täyttömäkiin. Niissä on yleensä parisensataa askelmaa, ja ne ovat niin leveät, että niissä voi harrastaa myös porrasjuoksua. Lähellä voi olla ulkokuntosali, jossa voi jatkaa voimaliikkeitä.

Pelastaja (syyskuun sana)

Pelastajatutkinto antaa valmiuden palomiehen tai palomies-sairaankuljettajan virkoihin. Pelastaja on yksi niistä nimikkeistä, joilla pyritään lisäämään sukupuolineutraalia kieltä ja vähentämään mies-loppuisia ammattinimikkeitä.

Geenisakset (elokuun sana)

Geenimuokkauksen menetelmä. Tietty dna:ta pätkivä entsyymi ohjataan haluttuun dna-kierteen kohtaan, josta se leikkaa pois haitallisia pätkiä tai lisää kierteeseen osia.

Kaiketon (heinäkuun sana)

Tonton. Kaiketon ruokavalio on muun muassa maidotonta, gluteenitonta, munatonta, soijatonta. Välttämisruokavalion leivonnaiset ovat kaikettomia, jolloin ne sopivat melkein kenelle tahansa. Tonton-kakussa ei ole sokeria eikä vehnäjauhoja.

Sormihyrrä (kesäkuun sana)

Spinnerissä eli sormihyrrässä on laakeroitu keskiosa, jonka ympärillä hyrrän lavat pyörivät. Helpointa sillä on leikitellä kahden sormen välissä, mutta todellinen jonglööri pyörittää sitä nenän päässä. Sormihyrrän sanotaan auttavan keskittymisvaikeuksiin.

Surukirja (toukokuun sana)

Presidentti Mauno Koiviston kuoleman vuoksi yleisö saattoi kirjoittaa viimeisen tervehdyksensä surukirjaan. Se voi olla paperinen tai sähköinen. Koiviston surukirjoihin jätti osanottonsa yli 50 000 ihmistä.

Ylikulutuspäivä (huhtikuun sana)

Suomi käytti huhtikuussa koko kuluvan vuoden osuutensa maailman luonnonvaroista. Päivä tunnetaan myös ekovelkapäivänä. Jos ekologinen jalanjälki suurenee, päivä aikaistuu.

Kansallisperhonen (maaliskuun sana)

Suomen kansallisperhoseksi valittiin yleisöäänestyksellä paatsamasinisiipi. Kansallisperhosen lisäksi meillä on esimerkiksi kansalliskukka kielo ja kansallislintu laulujoutsen.

Doodlailla (helmikuun sana)

Päämäärätöntä piirtelyä, joka tuottaa kuvioita lähes itsestään. Esimerkiksi palavereissa nähtyä. Doodlailusta käytetään myös joskus sanaa suttupiirustelu.

Opastutka (tammikuun sana)

Näkövammaisia auttava laite, joka kiinnitetään vartaloon kuin sykemittarin vyö. Laite havainnoi esteitä ja varoittaa käyttäjää värisemällä tai äänimerkillä. Lähde: Kotimaisten kielten keskus