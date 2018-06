Paavo Väyrynen perustaa uuden poliittisen liikkeen – "Seitsemän tähden liike" on vastaus kansalaispuolueen sekavaan tilanteeseen

Liikkeen perustaminen on Väyrysen mukaan vastaus kansalaispuolueen sekavaan tilanteeseen.

– Kaappausyrityksen vuoksi puolue on ollut ja tulee vielä pitkään olemaan toimintakyvytön. Tämä on yksin kaappareiden syytä. Heitä varoitettiin ennakkoon siitä, että laittomuudet johtavat oikeustoimiin. Näistä varoituksista he eivät piitanneet, Väyrynen kommentoi tilannetta tiedotteessaan.