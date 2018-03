Päijät-Hämeessä löytynyt kaksi virheellistä lääkemääräystä – epäselviä tapauksia käydään läpi

Virheellisiä lääkemääräyksiä on löytynyt Päijät-Hämeessä tähän mennessä kaksi, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Lääke on molemmissa tapauksissa vaihtunut toiseen samalle asiakkaalle määrättyyn lääkkeeseen. Asiakkaisiin on oltu yhteydessä.