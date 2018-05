Päivi-haukan pesimään ehtiminen jälleen epävarmaa: "Samanlainen jännitysnäytelmä kuin ennenkin"

Ensimmäiset mehiläishaukat ehtivät jo Suomeen

Päivi-haukan satelliittilähetin on välittänyt linnun liikkeistä tietoa jo hämmästyttävän kauan.

Satelliittilähetin toiminut yllättävän kauan

Päivi-haukan lähetin on jo vanha, mutta tutkijan iloksi se toimii vielä. Lähetin on ollut käytössä vuodesta 2011 lähtien. Päivi peri sen toiselta linnulta.

Päivi-haukka on viimeinen julkisessa seurannassa oleva mehiläishaukka. Muiden tutkimuslintujen satelliittilähettimet ovat jo sammuneet.

Poikanen voi pelastaa suvun

Päivin poikanen Mohammed kantaa myös lähetintä, vaikka se ei olekaan julkisessa seurannassa. Toistaiseksi se on viettänyt kesänsä Afrikassa, mutta nyt se näyttäisi suuntaavan kohti Eurooppaa.

Vaikka Päivi-haukka on viime vuodet hidastellut ja myöhästellyt, siitä on ollut paljon iloa mehiläishaukkatutkimukselle.

– Ilman Päiviä Etelä-Afrikassa ei olisi aloitettu mehiläishaukkatutkimusta. Päivi on myös vahvistanut kuvaa siitä, että mehiläishaukka aikuistuu myöhään ja lisääntyy hitaasti.

Viimevuotista parempi kesä ehkä tulossa

– Onneksi nyt sentään on lämmintä. Se on eduksi ampiaisille, jotka ovat mehiläishaukan ravintoa. Ruokaa on ainakin tarjolla. Mehiläishaukoilla oli viime vuonna surkea vuosi. Tästä toivottavasti tulee parempi.