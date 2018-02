"Palautettava irakilaismies taas hengenvaarassa" – Maahanmuuttovirasto: Henkilökohtaiset syyt otetaan aina huomioon turvapaikkapäätöksissä

– Hänellä on ollut aikanaan avioliiton ulkopuolinen suhde naisen kanssa, jonka isä on vaikutusvaltanen henkilö, ja sitä kautta hänellä on tällanen uhka päällä. Aikanaan sen takia hän on lähtenyt pakoon sieltä, Kanala kertoo irakilaismiehen taustasta.