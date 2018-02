Paleltumisvaara: Etelässä ovat edessä talven tähän asti hyytävimmät lukemat

– Alkuviikko on paljon pilvisempi kuin kulunut viikko on ollut. Varsinkin huomenna maanantaina maan etelä- ja keskiosa ovat ihan umpinaisen pilvilautan alla. Etelässä voi sataa luntakin. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, ja siellä voi olla aurinkoisempiakin alueita.

– Pohjoisessa tuuli on kääntynyt jo puhaltamaan Atlantin puolelta, ja siellä on viitisen astetta lämpimämpää kuin etelässä.

Ilmatieteen laitokselta pakkasvaroitus

Kylmää säätä on luvassa lähipäivä muuallekin Eurooppaan, ja esimerkiksi Ranskassa on annettu varoitus erittäin kylmästä säästä. Sääpalvelu Météo-France on ennustanut, että itä- ja pohjoisosissa Ranskaa lämpötila voisi laskea -5:n ja -10 asteen välille, mutta pureva pakkanen voi tuntua iholla enimmillään jopa noin -20 asteelta. Britannian pääkaupunkiin Lontooseen on annettu varoitus lumisateista viikon alkupuolelle.