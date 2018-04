Pälkäneläinen Antti on vajoavan rivitalon viimeinen asukas – Kunnanjohtaja: "Pienen ihmisen näkökulmasta ihan karsea tilanne"

– Tämä on tuntunut hyvin vahvasti siltä, että on tullut petetyksi. Ehjään taloon muutettiin, ja jälkikäteen todettiin, että talo ei olekaan ehjä, pälkäneläinen Antti Kallio puhisee.

Kallio ja hänen vaimonsa ovat rivitalon viimeiset asukkaat. Muut asukkaat ovat joutuneet pakenemaan talon vajoamista kuka mihinkin. MTV Uutiset kertoi eilen, että yksi asukkaista on asunut jo viisi vuotta kesämökillään.



Taloyhtiölle isot tappiot

Talon alla on lahoavaa jätettä, joka on vuosien saatossa johtanut vajoamiseen. Asiaa on yritetty korjata, mikä on johtanut Kallion mukaan 450 000 euron tappioihin taloyhtiölle.



Asukkaat syyttävät tilanteesta kuntaa.

– Tämä on kunnan vika. Se on myynyt rakennusyhtiölle kelvottoman tontin. Ongelmat johtuvat siitä, Kallio kiteyttää.



Kunnanjohtaja: Rakennuttaja tiesi ongelmasta

– Onhan tämä pienen ihmisen näkökulmasta ihan karsea tilanne. Se, joka on vastuussa, on mennyt konkurssiin, ja sitä kautta vastuut ovat lauenneet, Pälkäneen virkaatekevä kunnanjohtaja Petri Härkönen huokaa.

Härkösen mukaan kunnalla ei ole minkäänlaisia perusteita korvata asukkaille aiheutuneita kustannuksia, vaikka kunta onkin aikanaan tontin myynyt.



Härkönen viittaa asiakirjoihin, joiden mukaan rakennusyhtiö on ollut tietoinen maa-aineksen heikosta laadusta.

Lisäksi tontti on Härkösen mukaan itse asiassa kaavoitettu yleis- ja liikerakennuskäyttöön. Poikkeusluvan, jonka myötä paikalle on saanut rakentaa asuintalon, on antanut Hämeen lääninhallitus.

– Rakentaja vastaa siitä, että selvittää perustamisolosuhteet, Härkönen toteaa.

Härkönen myöntää kuitenkin, ettei kunta ole ollut tarpeeksi avoin tapausta koskien. Vastuullisuuksiin liittyviä asiakirjoja ei ole julkistettu tarpeeksi aikaisin.

– Minusta tuntuu, että olisi ollut kunnankin edun mukaista tuoda kaikki paperit julkisuuteen, kun keskustelu lähti aikanaan liikkeelle, Härkönen sanoo.

Kunta haluaisi "jeesata vapaaehtoisesti"

Kun asiasta kiistely jatkuu, Antti Kallio joutuu vaimonsa kanssa yhä asumaan rivitalossa, joka vajoaa.

– Ei meillä ole paikkaa, johon me muuttaisimme. Eläkkeemme ei riitä siihen, että maksaisimme vuokraa kahdesta asunnosta, Kallio miettii.



Myös Härkönen myöntää tilanteen olevan todella ikävä. Hänen mukaansa asukkaille on luvattu hätämajoitusta, jos tarvetta ilmenee. Myös muita vaihtoehtoja on mietitty.