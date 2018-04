Palomestari Mäntyharjun onnettomuudesta: Kyseessä on ympäristökatastrofi – vuoto saatu tukittua

– Tuntemattomasta syystä 40 säiliövaunun letkasta ensimmäinen säiliö on suistunut pois rautateiltä varikkoalueella. Ilmoituksen onnettomuudesta teki ohi kulkenut veturinkuljettaja, kertoo päivystävä palomestari Eero Aho.

Mittava vuoto saatiin tukittua iltapäivän aikana.

– Arvion mukaan 40 000 - 50 000 kiloa on vuoron määrä. Vuoto on saatu pääpiirteissään tukittua. Kyseessä on erittäin harvinainen ja laajamittainen onnettomuus.



"Maaperään vakavat vauriot"



Vuotanut metyyli-tertbutyylieetteri on erittäin syttymisherkkää.

– Kyse on sekä pelastustoiminnalle että ympäristölle erittäin vaarallisesta aineesta. Kyseessä on bensiinin lisäaine, joka on ominaisuuksiltaan bensiinin omainen, mutta vieläkin reaktiivisempi eli vaarallisempi.

Ahon mukaan vuoto on aiheuttanut ympäristökatastrofin.

– Vaarana edelleen on, että aineeseen ja höyryyn tulee jostain kipinä ja tapahtuu syttymä. Mutta se on jo varmaa, että jonkin asteinen ympäristökatastrofi on tapahtunut. Kyllä siitä maaperään vakavat vauriot syntyy, joskin pohjavesialueella onnettomuus ei tapahtunut.