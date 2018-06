Palomiehen päähänpisto 24-tuntisen työvuoron jälkeen vetää sanattomaksi: Tyyni sää houkutteli soutamaan Helsingistä Tallinnaan – "Soitin vaimolle, että hengissä selvittiin"

– Katsoin merelle, että nyt on niin tyyntä, että lähden soutamaan, kun siitä ollaan niin kauan puhuttu. Otin eväät mukaan ja lähdin Lauttasaaresta painelemaan, Saario kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Matkan ensimmäisenä etappina oli Halliluoto, joka on viimeinen saari ennen avomerta Helsingin edustalla. Sinne miehellä kesti soutaa noin kaksi tuntia. Tämän jälkeen maa jäi kauas taakse ja lopulta hän saapui Tallinnan rannikolle 8–9 tunnin päästä.

"Soitin vaimolle, että hengissä selvittiin"

Takaisin laivalla

Saario soutaa kapealla ja 5 millimetriä paksulla vaneriveneellä. Vene on Saarion mukaan pieni, ketterä ja helposti kaatuva. Isompien laivojen tullessa vastaan, täytyy aaltojen kanssa olla varovainen. Tämän mies sai kokea jälleen, kun Eckerö Line tuli vastaan.– Piti soutaa äkkiä kauemmas ja ottaa kyljellä aaltoa vastaan. Välillä sitä on aallonpohjalla ja välillä aallonharjalla.

"Olen soudellut avomerellä paljon"

Viime sunnuntainen repäisy ei ollut Saarion ensimmäinen, sillä hän on soutanut paljon avomerellä ja sisävesillä. Taskusta löytyy sisäsoudun Suomen mestaruus vuodelta 2018.

– Olen soudellut avomerellä paljon. Merivartijatkin ovat välillä pysäyttäneet ja kyselleet, että mikä mies se täällä on ja mistä olen tulossa. Soudan myös yöaikaan ja talvellakin olen jäiden joukossa vetänyt 30 kilometrin lenkkejä viiden millimetrin paksuisella vaneriveneellä, että se on vähän jännää jo, Saario hymäilee.

Kompassi johdattaa kohti määränpäätä

Kenelle tahansa avomerellisiä souturetkiä Saario ei kuitenkaan suosittele. Myös harrastajalle se on aina riski.

– Siinä on aina riski olemassa. Välillä ei näe moneen tuntiin edes laivoja. Nyt minulla oli mukana yksi hätäraketti ja -savu, mutta jos sinne kahdeksanasteiseen veteen joutuu, ei siellä kauaa pysty olemaan. Lähtiessä latasin Spotifyhyn Jenni Vartiasta, jos veteen joutuu ja kenttää ei ole, että saan kuunnella Jenniä viimeisillä hetkillä. Jenni on ihan ykkönen, Saario veistelee.

"Nälkä kasvaa syödessä"

Saario on työskennellyt palomiehenä 20 vuotta. Hänet on koulutettu myös pelastussukeltajaksi. Miestä meri kutsuu aina, kun siihen on vain mahdollisuus.