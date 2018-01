Palvelualalle haetaan palkankorotuksia, neuvotteluista odotetaan vaikeita – koskee 300 000 palkansaajaa

Palvelualan ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin sanoo, että neuvotteluissa ovat liiton suurimmat työehtosopimukset. Selin sanoo odottavansa vaikeita neuvotteluja, sillä liitto hakee jäsenilleen palkankorotuksia, jotta palkkaerot eivät kasvaisi. Erityisen hankalaksi tilanteen tekee sen, että teollisuuden ja teknologian aloilla on saatu 1,6 prosentin korotukset ovat vaikutuksiltaan matalapalkka-aloilla pienemmät.



– Jos samalla prosentilla laskettaisiin yksityisen palvelusektorin keskiansioita, se on noin 35 euroa kuukaudessa. Siinä mielessä tämä prosenttipeli on matalapalkka-alalle hankalaa, sanoo Selin.



Hän muistuttaa, että keskitettyjen tuloratkaisuiden aikana on tehty ns. sekaratkaisuja, joilla on pystytty tukemaan nais- tai matalapalkka-alojen työntekijöitä myös euromääräisillä korotuksilla tai suoranaisilla erillä.



– Nyt kun ollaan liittokierroksella tällaisia elementtejä ei ole. On ihan selvää, että me arvioimme sitä palkankorotuksen tasoa euromääräisesti. Meidän tavoitteena on, että palkkaerot eivät kasva, sanoo Selin.



EK:n ohjaus voimakasta

Erityisen haastavaksi työehtosopimusneuvottelut on tehnyt Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n voimakas koordinaatio. Myös Selin myöntää, että se tulee vaikeuttamaan neuvotteluja entisestään.



– Työnantajaliitot ovat keskenään sopineet, että he pitävät yhteisestä linjasta kiinni, joka on tämä 1,6 prosenttia. Ja jos me yhtä tomerasti esitämme, että palkkaerojen pitäisi kaventua niin tässä on valmis pattitilanne. Puhumattakaan sitten siitä, että me emme ole vielä sanaakaan vaihdettu vielä tekstitavoitteista, kuvailee Selin neuvotteluasetelmia.



Neuvotteluissa on tällä neuvottelukierroksella jouduttu etsimään luovia ratkaisuja. Yksityiskohtiin Selin ei kuitenkaan halua vielä mennä, koska tavoitteita ei ole esitelty neuvottelukumppaneille. Kuluneella neuvottelukierroksella on pöydissä keskusteltu paljon myös paikallisesta sopimisesta. Selin sanoo PAMin suhtautuvan paikalliseen sopimukseen myönteisesti, kunhan pelisäännöistä on sovittu.



– Meille olennaista on se, että paikalliseen sopimiseen jätetään paljon merkittäviä asioita, niin osapuolena pitää olla henkilöstön demokraattisesti valitsema luottamusmies, joka sellaisia sopimuksia voi tehdä. Yrityksessä pitää olla jonkinlainen tasapaino neuvotteluosapuolten kesken, jotta sopiminen olisi yrityksessä mitenkään mahdollista, sanoo Selin.



Toisaalta työnantajaliitot helpottavat työnantajien neuvottelemista.



– Palvelupuolella läheskään kaikki yritykset ja työnantajat eivät kovin laajasti halua kaikkea mahdollista sovittavaksi paikallisesti, koska he kokevat, että heillä ei ole osaamista ja aikaa sellaista tehdä. Ja he ovat ihan tyytyväisiä, että maksavat liittojensa jäsenyyksistä jäsenmaksut ja neuvottelut hoidetaan heidän sijastaan, kertoo Selin.