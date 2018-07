Palveluntuottaja Kelan taksimuutoksen ongelmista: Valmisteluaika muutokselle aivan liian lyhyt – edes taksien tekniikka ei ole vielä valmis

Muutoksen myötä asiakkaat ovat viime päivinä joutuneet odottamaan kyytiään mielestään kohtuuttoman kauan ja puhelinlinja taksia tilattaessa on ollut tukossa. Myös takseilla on ollut ongelmia, koska heiltä ovat puuttuneet tarvittavat laitteet.

Lapin Pro-keskuksen toimitusjohtaja Jari Tenhunen on ongelmien keskellä rauhallinen. Hän ihmettelee lähinnä asiaan kohdistunutta mediahuomiota.

Pro-keskus myöntää ongelmat

– Kaikki sopimusautoilijat eivät vielä ole saaneet kyydinvälityslaitteita, mittareita ja maksupäätteitä. Niissä on ollut asennusaikaviiveitä eli autot ovat, mutta niissä ei tekniikka ole vielä valmis.

Tekniikka ei ole valmis, koska valmisteluaika muutokselle on Tenhusen mukaan ollut aivan liian lyhyt, vain 2,5 kuukautta.

– Autoilijoiden on pitänyt ehtiä tehdä sopimukset, tilata laitteet, laitetoimittajan on pitänyt ehtiä toimittamaan laitteet varastoistaan autoille. Laitteita saa asentaa vain valtuutetut asentajat, joten kaiken päälle asennusliikkeet ovat ruuhkautuneet, Tenhunen vastaa.

Välityskeskukset korvaavat asiakkaille



Yksittäisiin tapauksiin Tenhunen ei tällä hetkellä pysty ottamaan kantaa. Hän on kuullut palvelunvastaavien näkemyksiä asiasta ja on sitä mieltä, että tilanne kentällä paranee jatkuvasti.

– Puhelinlinjat ovat jossain määrin olleet ruuhkautuneita johtuen siitä, että vielä viime viikolla Kela-kyytejä välittivät toiset yritykset. Asiakkailla on oikeus tehdä kahdeksi viikoksi eteenpäin kyytitilauksia, joten alkuviikolla niitä on tehty paljon. Se on kuormittanut keskusta näin alkuvaiheessa melkoisesti, Tenhunen selvittää.