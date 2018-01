Pandat Lumi ja Pyry kotiutuivat Ähtäriin – "Me kaikki purskahdimme silloin itkuun"

Pandojen ensimmäinen kosketus uuteen elinympäristöönsä on sujunut yli odotusten. Varsinaisesti pandojen viihtyvyys Ähtärissä ei ole kenellekään yllätys. Yli 8 miljoonaa maksaneessa pandatalossa on huomioitu kaikki pandojen tarpeet. Tilaa pandoilla on yhteensä hulppeat 2000 m2.