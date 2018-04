Pariisin syndrooma, tanssirutto ja päätön kukko – viisi omituista asiaa, joille löytyy oma Wikipedia-sivu

1. Pariisin syndrooma

Kyseessä on erityisesti japanilaisten turistien kokema ilmiö, jossa mielikuvissa maalattu, Hollywood-elokuvien siivittämä kuva romanttisesta Pariisista on kaukana totuudesta.

Pariisi-syndrooma on ilmiö, joka on dokumentoitu jopa psykiatrian alan julkaisuihin. Syndroomaa luonnehditaan eräänlaiseksi ääriesimerkiksi kulttuurishokista, jonka oireina ovat hallusinaatiot, ahdistus, huimaus ja hikoilu.

Ilmiön vuoksi Japanin suurlähetystöllä on jopa vuorokauden ympäri palveleva auttava puhelin , jotta maan kansalaiset voivat purkaa järkytystään.

2. Potoooooooo

Britannialaisen orihevosen nimestä on esitetty muutamia spekulaatioita. Hevosen alkuperäisen nimen olisi ilmeisesti pitänyt olla Potato , suomeksi peruna, mutta tallipoika kirjoitti hevosen ruokakuppiin nimeksi Potoooooooo kahdeksalla o-kirjaimella ja nimi jäi käyttöön.

3. Lista ihmisistä, jotka ovat kuolleet vessassa



Wikipedia tunnetaan mitä kummallisemmista listoistaan. Yksi niistä on luettelo ihmisistä, jotka ovat kuolleet wc-tiloissa sekä heidän kuolinsyynsä. Lista sisältää useita erittäin tunnettuja henkilöitä, kuten Elvis Presleyn ja Katariina Suuren.

Aikojen saatossa vessassa on kuoltu niin salamurhaan, sydänkohtaukseen kuin huumeiden yliannostukseenkin. Mainittavaa on, että Kiinan herttua kuoli vuonna 581 kesällä pudottuaan vessakuiluun.

4. Vuoden 1518 tanssiepidemia



Historian omituinen ilmiö kantaa nimeä Vuoden 1518 tanssiepidemia tai tanssirutto. Kyse on Ranskan Strasbourgissa tapahtuneesta sattumuksesta , jossa yksi ihminen innoittautui tanssimaan ja kuukauden aikajaksolla 400 ihmistä innostui tanssimaan hänen mukanaan.

Tapaus on hämmentänyt historioitsijoita, mutta yhdeksi mahdolliseksi selitykseksi tanssirutolle on haettu stressin aiheuttamaa psykoosia.

5. Päätön kukko Mike



Vuonna 1945 sattunut tapaus on niin tunnettu, että sillä on myös oma Wikipedia-sivu ja siitä on kirjoitettu useita lehtiartikkeleita.